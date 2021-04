Regionale spreiding Defensie krijgt steeds meer vorm

Rochefort Dertiger die moeder van vijf doodstak in voorlopige hechtenis

23 april De verdachte van de moord in Rochefort, Omar H. (34), moet een maand in voorlopige hechtenis blijven. Dat heeft de raadkamer in Namen beslist, zegt zijn advocaat Aurélie Jamotton. De dertiger wordt ervan verdacht zijn vriendin zondagavond te hebben doodgestoken in hun appartement.