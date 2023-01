Regeringstop zit om 15.30 uur samen over Engiedeal: “Hopelijk komt er een akkoord”, zeggen vicepremiers voor aanvang

KIJK. Wat betekent de Engiedeal voor ons en wat gaat het kosten? VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens licht toe:

Een hele kerstvakantie lang onderhandelden premier Alexander De Croo (Open Vld), minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), hun kabinetscheffen en technisch adviseurs met energiereus Engie. De deadline van 31 december die de regering zichzelf had opgelegd, werd niet gehaald, maar er werden wel “grote stappen” vooruit gezet. Nu zou er dus - mits wat vertraging - een voorlopig akkoord zijn. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez opperde zondag dat een akkoord nakende is, maar ook maandagvoormiddag is de overeenkomst nog niet helemaal rond en lopen de onderhandelingen nog steeds verder.

Harde onderhandelingen

Volgens de wet op de kernuitstap zouden alle kerncentrales in 2025 definitief de deuren sluiten. De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die daarop volgde, gooide roet in het eten. In maart van 2022 besliste de federale regering daarom om de twee jongste kernreactoren Tihange 3 en Doel 4 met tien jaar te verlengen. Energiereus Engie moest daar wel nog mee instemmen en speelde het in de onderhandelingen hard. In de zomer kwam het al tot een intentieverklaring met de energiereus, maar Engie startte nog niet met de werken om de twee kernreactoren klaar te krijgen tegen de winter van 2026. Daar zou deze deal (onder meer) verandering in moeten brengen.