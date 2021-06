Regeringscommissaris mag geen hoofddoek dragen, zegt Bouchez... ook niet als dat zus van zijn woordvoerster is

Brussels Gewest Hoofddoek als splijtzwam die regerings­par­tij­en verdeelt: Brusselse regering worstelt met progressie­ve MI­VB-agen­da

1 juni Maandag heeft het bestuurscomité van de MIVB de deur voor het dragen van levensbeschouwelijke tekens binnen het bedrijf op een kier geplaatst. Nu een Open Vld-regeringscommissaris uit onvrede met die beslissing het gevoelige neutraliteitsdebat naar de regeringstafel verplaatste, lijkt de ploeg van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) op weg naar een regeringscrisis(je). Eensgezindheid over het neutraliteitsprincipe is ver zoek binnen het paarsgroene kabinet. “Dit is een echt cultuurdebat, geen technisch dossier. Het is moeilijk om een compromis te vinden.”