Regeringen bereiken akkoord over verdeling Europees relancegeld

België ontvangt 5,95 miljard euro uit het nieuwe Europese relancefonds om het economisch herstel na de coronacrisis te financieren. Maandag hebben de verschillende regeringen in het land een akkoord bereikt over de verdeling van die pot. Het federale niveau ontvangt 1,25 miljard euro, Vlaanderen 2,25 miljard, Wallonië 1,48 miljard, de Franse Gemeenschap 495 miljoen, Brussel 395 miljoen en de Duitse Gemeenschap 50 miljoen, zo is uit goede bron vernomen.

Het Overlegcomité zou het akkoord dinsdag formeel goedkeuren. “Dit is een belangrijke stap voor onze relancestrategie”, zo reageert premier De Croo. “Het toont aan dat samenwerken in ons land mogelijk is, en dat we zo de toekomst van ons land kunnen vormgeven. Het doel is om een coherent plan dat België in staat stelt om grote uitdagingen aan te gaan, zoals de digitale en ecologische transitie en sociale inclusie.”

Het akkoord “toont aan dat het samenwerkingsfederalisme een realiteit kan zijn waarop we de toekomst moeten bouwen”, zei Dermine. De PS-staatssecretaris had op 23 november een oproep gelanceerd aan de regeringen om voorstellen voor investeringen en hervormingen in te dienen. Die voorstellen zijn de voorbije weken besproken tussen de kabinetten van de regeringen “in een onuitgegeven en intensief werkproces”, klinkt het.

“Het is goed dat er nu een verdeling is”, reageert Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA), die eerst 3 miljard euro op het oog had. “Het is er niet de tijd naar om onze relance te laten wachten. Vlaanderen was als eerste klaar met een stevig pakket aan maatregelen ter waarde van 4,3 miljard euro. Dat zal volledig worden uitgevoerd, ongeacht het bedrag dat we van Europa krijgen.”

“Ik ga ervan uit dat het deel dat naar het federale niveau gaat, ook voor het gros in Vlaanderen wordt geïnvesteerd”, aldus nog Diependaele. “De gangbare verdeelsleutel daar is 60 procent voor Vlaanderen.”

Overleg met sociale partners

Over het “plan voor herstel en veerkracht” is ook breed overleg gepleegd met de sociale partners, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) en actoren uit het maatschappelijk middenveld. Doel is om de economische schok van de coronacrisis te boven te komen met investeringen in de aanpak van grote toekomstige uitdagingen, zoals de transitie naar klimaatneutraliteit, digitalisering, mobiliteit, inclusie en productiviteit.

Definitieve versie

België zal de eerste versie van het plan nu doorsturen naar de Europese Commissie. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie zal nagaan of het plan strookt met de prioriteiten die op Europees niveau zijn uitgezet. In april moeten de lidstaten dan hun definitieve versie indienen. “Tegen de definitieve indiening van het plan in april 2021 moeten de prioritaire projecten worden geselecteerd en moeten de kwaliteit en de samenhang van het plan worden versterkt”, benadrukt de staatssecretaris.