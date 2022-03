Regering zoekt vandaag naar energieakkoord: iedereen lijkt voor btw op gas naar 6% (maar voor hoelang?)

INTERVIEW. CEO van Fevia, federatie Belgische voedingsin­du­strie, voorspelt nóg hogere prijzen: “Of het nu brood, vlees of pintjes zijn. Niets of niemand ontsnapt er aan”

Het is geen leuke boodschap om te brengen, maar er is geen ontkomen aan. Het leven wordt nóg duurder, voorspelt Bart Buysse, CEO van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie. Want de prijsstijgingen die we nu al zien, zullen zich binnenkort niet meer beperken tot onze energiefactuur of een brood bij de bakker. “Niets of niemand ontsnapt hieraan”, valt te horen. “Of er vaker producten uit de rekken in de supermarkt zullen verdwijnen? Die kans zit er in.”

13 maart