Regering zit opnieuw samen rond begroting en maatregelen voor stijgende energieprijzen

“Gisteren klonken vooral politieke intenties , maar het is niet duidelijk wat er van die intenties is geworden”, legt VTM NIEUWS-verslaggever Karel Lattrez in de Wetstraat uit.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) legde een voorstel op tafel om 2 miljard te besparen, om het begrotingsgat van 21,26 miljard euro te dempen, maar daar is nog veel onenigheid over. “Een van de voorstellen is om iets te doen aan het RSZ-gunstregime voor profvoetballers: zij betalen weinig sociale bijdragen op hun loon - een groot verschil met gewone werknemers. We horen nu dat er een voorstel is om daar 30 miljoen euro te besparen, terwijl de intentie aanvankelijk was om 200 miljoen te besparen. Een groot verschil, wat enige verontwaardiging oproept. Voor de duidelijkheid: het gaat om een politiek lek om druk te zetten op de onderhandelingen. Het kan dus dat die bedragen nog zullen veranderen”, aldus Lattrez.