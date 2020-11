Regering zal belang in Proximus en bpost niet afbouwen

In haar beleidsnota zei De Sutter al dat het belang van "een blijvende publieke participatie" in de twee bedrijven "des te duidelijker" is geworden in de coronacrisis. "Zo garanderen we als overheid mee de kwaliteit van de dienstverlening in deze essentiële maatschappelijke sectoren en dat in alle uithoeken van het land, zonder daarbij evenwel een efficiënte bedrijfsvoering in de weg te staan", stelde ze.