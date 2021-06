Regering wil van Vlaanderen “Europese hotspot voor medische technologie” maken

Van Quickenbor­ne wil transitie­hui­zen structu­reel verankeren met 100 vaste plaatsen, bewoners getuigen over ervaring

27 juni Federaal vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil de transitiehuizen structureel verankeren. Dat zijn instellingen waar gedetineerden in de laatste fase van hun straf door een team van coaches worden begeleid bij hun terugkeer naar de maatschappij. Eind dit jaar lopen twee proefprojecten af, maar Van Quickenborne wil in de komende 12 maanden 100 structurele plaatsen voorzien in een zestal transitiehuizen. In VTM Nieuws getuigen enkele gedetineerden over hun ervaring in zo’n huis.