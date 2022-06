Regering wil staatsgeheimen ouder dan 100 jaar automatisch declassificeren

Staatsgeheimen of zogenaamde geclassificeerde informatie van de Belgische staat die ouder is dan 100 jaar, kan binnenkort automatisch worden vrijgegeven. Het wetsvoorstel, gedragen door alle meerderheidspartijen, wordt nu ingediend, met als hoofdindiener Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke, zo heeft de federale fractie van Groen vrijdagochtend meegedeeld. Vertrouwelijke documenten die dateren van na 1922, worden krachtens het wetsvoorstel afhankelijk van hun gevoeligheid en na een verplichte evaluatie na 20, 30 of 50 jaar vrijgegeven.

België is naar verluidt een van de laatste westerse landen die nog niet over een systeem of een procedure beschikken om geheime of vertrouwelijke informatie na verloop van tijd systematisch te declassificeren. Declassificatie is in ons land enkel geval per geval mogelijk.

Met het wetsvoorstel "krijgen we nu dus eindelijk toegang tot wat ongetwijfeld een enorme interessante bron aan informatie wordt voor historici, journalisten, wetenschappers en al wie geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis", zegt Stefaan Van Hecke in de mededeling. "Denk bijvoorbeeld aan de documenten rond de moord op Patrice Lumumba, misschien zelfs de dossiers rond de CCC of andere historische gebeurtenissen."

Verplichte evaluatie

Het wetsvoorstel houdt in dat "vertrouwelijke", "geheime" of "zeer geheime" informatie jonger dan 100 jaar nog steeds niet automatisch gedeclassificeerd wordt, maar wel dat er een verplichte evaluatie komt na respectievelijk 20, 30 of 50 jaar.

Informatie die al is geclassificeerd op het moment dat de wet van kracht wordt, valt hier niet onder. Wel worden de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en verschillende federale overheidsdiensten verplicht werk te maken van de vrijgave van hun bestaande archieven én moeten ze hierover jaarlijks verslag uitbrengen aan het parlement.