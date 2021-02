Regering wil pandemiewet vroeger dan voorzien voorleggen aan parlement

Kleine zelfstandi­gen trekken aan alarmbel: “Enige vooruit­zicht voor ons is het uitzicht op faillisse­ment”

16:28 Federaties van de horeca, beautysector, eventsector en de foorkramers hebben woensdag in de Commissie Economie van de Kamer aan de alarmbel getrokken. Ze vragen perspectief en duidelijkheid over heropening en waarschuwen voor een golf aan faillissementen. “Het enige vooruitzicht voor ons is het uitzicht op faillissement. Het is hoog tijd dat we hulp krijgen en gehoord worden.”µ