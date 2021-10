Regering wil 'noodtoestand' afkondigen

Het Overlegcomité komt niet vrijdag, maar deze namiddag al digitaal samen om te beslissen over de hernieuwde mondmaskerplicht. Telewerk wordt weer 'sterk aangeraden'. De federale regering wil ook het gebruik van de coronapas uitbreiden naar kleinere evenementen, al is de vraag of ze daar vandaag de Vlaamse regering van kan overtuigen. Vooral N-VA ziet geen heil in de bredere toepassing van de coronapas, zoals in Brussel en Wallonië.