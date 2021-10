Regering wil 'noodsituatie' afkondigen: vanaf maandag weer winkelen met mondmasker

Wat doe je als je tijdens het wandelen een wolf ziet? En hoe gevaarlijk is hij echt? Wolvenken­ner legt uit

25 oktober Gisteren hebben Limburgers opnieuw een wolf op beeld kunnen vastleggen op een oprit in Opoeteren. Daarmee is het dier al zeker twee keer gespot in het afgelopen weekend. In dierenpark Hengelhoef beet een wolf nog vijftien damherten dood. Daardoor stijgt de onrust. Zijn wolven ook gevaarlijk voor de mens? En wat moet je doen als je het dier tegenkomt tijdens het wandelen? Wij vroegen het aan wolvenkenner Frederik Thoelen, tevens ook bioloog bij het Natuurhulpcentrum.