Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) lijkt nog steeds het spoor te bewandelen van de Irandeal om Olivier Vandecasteele, de hulpverlener die al negen maanden opgesloten zit in Iran, naar ons land terug te halen. Dat viel af te leiden uit verklaringen die de minister woensdag aflegde in de Kamer. Ook volgens zijn voorganger Koen Geens (CD&V) is een overbrengingsverdrag de piste die ons land zal moeten bewandelen, ook al kan het misschien niet tot een ruil komen. De oppositie blijft gekant tegen de deal.

Het Grondwettelijk Hof schorste vorige week de zogenaamde Irandeal. Binnen de drie maanden volgt de uitspraak over de eventuele vernietiging. Het akkoord tussen België en Iran maakt het mogelijk dat beide landen elkaars veroordeelden naar hun thuisland overbrengen. De rechters struikelen over het feit dat het verdrag de overbrenging toestaat van iemand die is veroordeeld wegens het plegen, met de steun van Iran, van een terroristisch misdrijf. Het gaat om Assadolah Assadi, die vorig jaar 20 jaar cel kreeg.

"Het spreekt voor zich dat we dit arrest grondig zullen bestuderen en aan het bestuderen zijn, met het oog op het verweer van de Belgische staat in de procedure ten gronde. Daarom kan noch wil ik speculeren over andere mogelijke stappen", antwoordde minister Van Quickenborne woensdag in de bevoegde commissie op een reeks interpellaties en vragen. "We bereiden ons verweer ten gronde zeer grondig voor. Want we spreken hier over het leven van een onschuldige landgenoot, Olivier Vandecasteele, én van mogelijks andere Belgen die bedreigd zouden kunnen worden.”

Volledig scherm Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) © Photo News

Veroordeeld voor gefabriceerde reeks misdrijven

Van Quickenborne kon niet bevestigen of Vandecasteele intussen tot 28 jaar cel is veroordeeld. "Wij vernemen eind november dat hij in Iran veroordeeld zou zijn tot een gevangenisstraf van 28 jaar, voor een gefabriceerde reeks van misdrijven. Dat zal nog bevestigd moeten worden", luidde het. "Maar juridisch zou dit betekenen dat het overbrengingsverdrag, dat gestemd werd in ons parlement, wel degelijk op hem van toepassing zou zijn."

Indien die timing klopt, zou de veroordeling wel al hebben plaatsgevonden voordat het Grondwettelijk Hof de deal had geschorst. Intussen heeft de regering tal van initiatieven genomen om de druk op Teheran op te voeren, en zal ze dat ook blijven doen", aldus nog de minister, die daarover verder niet in detail ging.

Oppositie: “Echte strategie nodig”

De oppositie bleef bij haar kritiek op de Irandeal. "Dit verdrag is niet het goede spoor. De omstandigheden van zijn detentie zijn al weken en maanden verslechterd. U moet een echte strategie ontwikkelen om Olivier Vandecasteele vrij te krijgen", stelde Georges Dallemagne (Les Engagés).

Volgens Peter De Roover (N-VA) zou het bijzonder naïef zijn te denken dat de arrestatie van onze landgenoot en het akkoord over het verdrag niets met elkaar te maken hebben. "U hebt Teheran uitgenodigd dit soort chantage te plegen", aldus De Roover. Hij vreest ook dat de regering op één kaart heeft ingezet en daarmee de familie van Vandecasteele valse hoop heeft gegeven. Ellen Samyn (Vlaams Belang) waarschuwde dat het regime onschuldige burgers zal blijven gebruiken.

Quote Waar was onze collectie­ve verontwaar­di­ging toen Brittney Griner werd geruild voor wapenhande­laar Viktor Bout? Ik heb niet veel gehoord. Koen Geens, CD&V

Koen Geens (CD&V) sprak tegen dat een verdrag tot overbrenging een heilloze piste zou zijn. Het is net dé piste die de regering zal moeten bewandelen om Vandecasteele terug te halen, aldus de ex-minister, ook al kan het misschien niet tot een ruil met Assadi komen. "Dit verdrag is op zich nuttig." Geens verwees ook naar de ruil die vorige week plaatsvond tussen wapenhandelaar Viktor Boet en de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner - een deal die mee werd gefaciliteerd door Saoedi-Arabië. "Waar was onze collectieve verontwaardiging toen? Ik heb niet veel gehoord."

KIJK. Emotionele oproep van de familie van Olivier Vandecasteele