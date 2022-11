Regering werkt voorstel voor loonakkoord uit

Vorige week gingen de sociale partners in de Groep van Tien zonder akkoord uiteen. Ze raakten het niet eens over de loonnorm - waarbij wordt vastgelegd hoeveel de loonkosten maximaal mogen stijgen om concurrentieel te blijven met onze buurlanden - en over de welvaartsenveloppe. Dat laatste is een budget van honderden miljoenen euro’s om in de komende twee jaar de pensioenen en uitkeringen op te trekken, bovenop de index.