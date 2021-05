Regering werkt aan asielregeling voor Afghanen die westerse troepen hebben bijgestaan

"'Over het principe is er een akkoord, maar er is afgesproken om er voorlopig nog niet over te communiceren. Uit veiligheidsoverwegingen", is te horen in regeringskringen. "We gaan deze mensen niet in de steek laten", zegt een andere regeringsbron. Het is nog onduidelijk of er een soort asielprocedure - in principe niet mogelijk vanuit het buitenland - komt, dan wel of er humanitaire visa aan te pas komen.