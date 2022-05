Regering voorziet 24 miljoen euro extra voor voedselhulp aan meest kwetsbaren in ons land: “Het is broodnodig”

vtwonen Kleine badkamer? Zo benut je iedere (centi)meter optimaal

Niet iedereen is gezegend met een riante badkamer. Lastige hoeken, schuine plafonds of te weinig kastruimte kunnen de inrichting van een kleinere badkamer flink vermoeilijken. Maar niet getreurd, want met deze tips van vtwonen.be benut je de ruimte die je wél hebt optimaal.

11 mei