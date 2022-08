Regering voert strijd tegen corruptie bij politie en cipiers op

Politiek Ophef in Middelker­ke: belandt het corruptie­on­der­zoek over de oude casinoplan­nen binnenkort in de doofpot?

Geen broodzakken zoals in het voetbal maar kranten van De Tijd, daarin stopte de koerier van bouwbedrijf Willemen het geld voor lokale politici in Middelkerke. Zo getuigt de koerier zelf in het onderzoeksdossier. De raadkamer in Brugge moet in oktober beslissen of de zaak al dan niet wordt vervolgd. Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) trekt aan de alarmbel: “Dit is een zaak van bewezen corruptie.”

28 juli