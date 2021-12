Regering veroordeeld omdat basisbankdienst voor bedrijven uitblijft

Het opmerkelij­ke HR-beleid van Leuvens IT-be­drijf Easi: leeftijds­grens voor directie, aandelen voor personeel en weten wat je collega verdient

Het Leuvense IT-bedrijf Easi neemt sectorgenoot Direct uit Ronse over. Het is voor de cloud-, security- en softwareleverancier de grootste overname tot nu toe en de zoveelste stap in de opmars van de afgelopen jaren. Daarbij profileert het zich als opmerkelijk buitenbeentje, met een leeftijdsgrens voor het directiecomité, een ban op externe managers en het is de Belgische koploper in aandeelhouderschap voor medewerkers.

6:50