Regering verlengt betalingsuitstel voor woonkredieten

Experten pleiten voor nieuwe maatrege­len: “Mobiliteit bijvoor­beeld beperken met een perimeter”

12:08 De cijfers in ons land stagneren waardoor we stilaan een plateau zien verschijnen in de coronacurves. Slecht nieuws, zo waarschuwt professor Huisartsgeneeskunde (VUB) Dirk Devroey. Volgens hem is het hoog tijd voor nieuwe maatregelen. Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven en UHasselt) treedt Devroey daarin bij. “Het is belangrijk dat de maatregelen die er zijn, goed worden opgevolgd. Als dat niet voldoende is moeten we er nieuwe maatregelen bijnemen.” Molenberghs denkt onder meer aan een perimeter die onze verplaatsingen beperkt.