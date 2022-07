Regering verhoogt steun voor huishoudens die op stookolie verwarmen tot eind dit jaar

“Pensioen­bo­nus werkt om hoger pensioen te krijgen, maar is minder efficiënt om mensen langer aan het werk te houden”

De pensioenbonus die de federale regering opnieuw wil invoeren, is effectief om mensen een hoger pensioen te laten krijgen. Om mensen langer aan het werk te houden, is ze minder doeltreffend. Dat zegt Yves Stevens (KU Leuven), die gespecialiseerd is in pensioenen en pensioenhervormingen.

