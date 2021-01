Regering verdedigt begin van vaccinatiecampagne: “Voor een voorzichtige aanpak gekozen. Dat is verdedigbaar”

Premier Alexander De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke verdedigen het eerder voorzichtige begin van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 in ons land. Maar "voorzichtigheid is niet tegengesteld aan snelheid", klonk het donderdag in de Kamer. "Na een zeer voorzichtige periode moeten we nu sneller kunnen gaan."

Na wat proefdraaien eind vorig jaar is de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra deze week uit de startblokken geschoten. Maar die opstart veroorzaakte meteen kritiek, omdat de inentingen niet zo snel lijken te gaan als zou kunnen. De federale regering vroeg de taskforce vaccinatiestrategie daarop om een versnelling, ook al omdat producent Pfizer de beloofde leveringen voor de komende weken eerder deze week garandeerde.

‘Verdedigbaar’

Tegelijkertijd verdedigt de regering het voorzichtige begin, bleek donderdagmiddag tijdens een debat in de plenaire Kamer. "De interfederale taskforce, met daarin alle regeringen, heeft voor een voorzichtige aanpak gekozen. Dat is verdedigbaar", zei De Croo.

"De bedrijven hebben er alles aan gedaan opdat de vaccins veilig zijn. Ik denk dat het niet meer dan logisch is dat we in het laatste stadium, de toediening, er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat ook 100 procent veilig gebeurt." De premier gaf wel aan dat het nu tijd is voor een hogere vitesse: "De vaccins zijn er niet om in een frigo te liggen, maar om de bevolking te beschermen.”

En dan nu sneller. Maar hoe?

De taskforce vaccinatie is belast met het uitzoeken van de manier waarop die versnelling moet gebeuren. Morgen/vrijdag moet daar meer duidelijkheid over zijn. Maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke benadrukte donderdag dat de vaccinatiecampagne "onvermijdelijk constant herbekeken moet worden, op basis van leveringen, productiecapaciteit, toelatingen op de markt en de toenemende kennis over de werking van de verschillende vaccins".

"We beleven een soort van 'just in time'-wetenschap: inzichten moeten onmiddellijk omgezet worden in actie. Dat vraagt elke dag rijden en omzien", zei de sp.a-vicepremier. "Dat creëert onzekerheid bij het publiek, dat wil weten hoe de organisatie en de timing precies zitten, maar op dit moment is dat zeer moeilijk.”

Quote De vaccins die nu in de koelkast zitten, moeten deze week nog gezet worden. Ik verwacht morgen een becijferd en duidelijk plan cdH-politica Catherine Fonck

‘Niet geloofwaardig’

De oppositie nam geen genoegen met die uitleg. "U stelt getreuzel voor als voorzichtigheid, en dat is niet geloofwaardig", zei cdH-politica Catherine Fonck. "De vaccins die nu in de koelkast zitten, moeten deze week nog gezet worden. Ik verwacht morgen een becijferd en duidelijk plan."

Ook volgens Vlaams Belang-fractieleidster Barbara Pas gaat de vaccinatie gewoon te traag. "Aan dit tempo hebben we nog eerder groepsimmuniteit door besmetting dan door vaccinatie", sneerde ze.

N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter vond het "schrijnend" dat de regering geen stappen heeft ondernomen om meer en sneller vaccins van Pfizer en BioNTech naar ons land te halen. "U had daarmee misschien de zorgverstrekkers al kunnen inenten, die dan immuniteit gehad zouden hebben bij de derde golf die er misschien aankomt.”

45.000 vaccins

Volgende week zullen in ieder geval meer dan 400 woonzorgcentra in Vlaanderen rond de 45.000 vaccins ontvangen om hun bewoners te vaccineren, meldde het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid eerder donderdag. In de daaropvolgende weken komen alle woonzorgcentra aan bod om in totaal rond de 85.000 bewoners hun eerste dosissen van het vaccin toe te dienen.

Op die manier worden volgende week alleen al de bewoners van ruim de helft (435) van de ongeveer 820 woonzorgcentra in Vlaanderen gevaccineerd.

Planning continu bijgewerkt

In de week van 18 januari krijgen 229 woonzorgcentra 25.000 vaccins, een week later ontvangen 73 rusthuizen er 7.500. Tijdens de eerste week van februari volgen nog 7 woonzorgcentra met 750 vaccins. In totaal zullen dan, met de 47 van deze en vorige week erbij, 791 woonzorgcentra hun vaccins hebben ontvangen. Een 30-tal woonzorgcentra moet nog worden ingepland.

De planning wordt continu bijgewerkt, benadrukt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Ook het personeel

Vanaf maandag 18 januari zal ook zo veel mogelijk personeel van de woonzorgcentra de eerste dosis toegediend krijgen. “De beschikbare vaccins worden hiermee zo snel en optimaal mogelijk ingezet om de prioritaire doelgroep eerst te vaccineren”, zegt Moonens.

Ook verschillende assistentiewoningen, die fysiek verbonden zijn aan de woonzorgcentra, en centra voor herstel- en kortverblijf komen aan bod.