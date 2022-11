Regering verbiedt conversietherapie om LGBTQ+-personen ‘te genezen’

Het gaat om ondoeltreffende en soms zelfs ronduit gevaarlijke praktijken zoals psychotherapie, het toedienen van elektroshocks, afranseling of ‘corrigerende verkrachting’. De conversiepraktijken zijn voornamelijk te zien in religieuze of sektarische milieus en worden uitgevoerd door familieleden of pseudo-professionals.



In de wettekst worden de conversietherapieën als volgt omschreven: “Elke praktijk bestaande uit of met inbegrip van fysieke interventie of het uitoefenen van psychologische druk, waarvan dader of het slachtoffer meent of beweert dat deze bedoeld is om iemands seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie te onderdrukken of veranderen, of dat kenmerk nu daadwerkelijk aanwezig is, of slechts door de dader wordt aangenomen.”