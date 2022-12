Regering trekt middelen voor patiëntenverenigingen op in 2023

Weet wie je binnenlaat: vorig jaar bijna 4.300 aangiftes van woningdief­stal­len met list

In 2021 deden 4.290 Belgen een aangifte bij de politie vanwege een diefstal met list, een stijging van vijf procent in vergelijking met 2020. Bij zulke diefstallen doet een persoon zich voor als iemand anders of gebruikt hij een list om in een woning binnen te dringen. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarschuwt burgers daarom op te letten wie ze in hun huis binnenlaten. “Criminelen gebruiken steeds vaker inventieve voorwendsels”, klinkt het.

