Regering stemt in met tariefovereenkomst logopedisten

Investe­rings­golf op komst van Amerikaan­se bedrijven in Vlaanderen: “Hebben we niet meer gezien sinds de jaren 60”

Er is een golf van investeringen op komst van Amerikaanse bedrijven in Vlaanderen. Dat zegt Luc Strybol, economisch vertegenwoordiger van Vlaanderen in de Verenigde Staten. “Investeringen zoals we die niet meer hebben gezien sinds de jaren zestig”, klinkt het.

11 juni