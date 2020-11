Regering stelt nieuw steunpakket voor: 200 miljoen extra voor zorgpersoneel en premie voor mensen die langdurig werkloos zijn

De federale kern is vandaag samengekomen om te beslissen over nieuwe steunmaatregelen voor bedrijven, werknemers en kwetsbare groepen in het kader van de coronacrisis. Behalve het herinvoeren van de soepelere regels voor de tijdelijke werkloosheid, maakt de regering 200 miljoen euro vrij voor extra compensatie voor al het federale zorgpersoneel, bovenop consumptiecheques en loonsverhoging.

Het Overlegcomité besloot een week geleden om een verstrengde lockdown in te voeren, met als meest zichtbare effect een sluiting van alle niet-essentiële winkels. Om die reden werd het pakket aan steunmaatregelen vandaag opnieuw geëvalueerd.

Vier doelstellingen

“Deze maatregelen hebben vier doelstellingen”, zegt premier Alexander De Croo tijdens de voorstelling. “Ze moeten ervoor zorgen dat mensen die aan de slag waren - werknemers en zelfstandigen - geen inkomensverlies lijden, alsook de sociale rechten die daaraan verbonden zijn behouden”, aldus premier Alexander De Croo.

Daarnaast moeten gezonde bedrijven ondersteund worden: “We willen ervoor zorgen dat zij uit deze crisis komen."

Een derde doelstelling is het beschermen van “mensen die al in een moeilijke situatie zaten voor de crisis”, personen met een verhoogd risico op armoede. Zo zullen de meest kwetsbaren (personen die recht hebben op een leefloon) een premie van 50 euro per maand krijgen. Ook stelde de overheid een nieuwe taskforce voor, in het leven geroepen voor deze kwetsbare groepen.

Tot slot zijn er extra steunmaatregelen voor de cruciale sectoren die het zwaarst onder druk staan: de zorg, het onderwijs en de land- en tuinbouw.

200 miljoen extra compensatie voor zorgpersoneel

De opvallendste beslissing is dat de federale regering nog eens 200 miljoen euro extra vrijmaakt voor een bijkomende financiële compensatie voor al het federale zorgpersoneel. De federale regering wil het zorgpersoneel dat zich momenteel in onder meer de ziekenhuizen uit de naad werkt een extra blijk van waardering geven, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “Mensen in de ziekenhuizen doen het niet voor het geld, maar omdat het hun plicht en roeping is. Toch denken we dat we het respect en de waardering die we hebben voor wat daar gebeurt, concreet moeten maken met een concreet signaal.”

Het geld komt bovenop de consumptiecheque van 300 euro en de structurele loonsverhoging in de sector. Voor deze consumptiecheques wordt overigens nog eens 13,07 miljoen uitgetrokken. “Ze kunnen tot eind juli 2021 uitgedeeld worden door werkgevers en gelden tot 31 december 2021", aldus Vandenbroucke. “Omdat het nog zo’n acht maanden zal duren voordat deze consumptiecheques uitgedeeld kunnen worden, hebben we beslist om onmiddellijk een bijkomende financiële injectie te doen", legt Vandenbroucke uit. “Dat betekent: we gaan onmiddellijk in overleg met de vakbonden en werkgevers in de sector.”

Concrete modaliteiten zijn er dus nog niet, maar het gaat in elk geval om een eenmalige compensatie, want in de loop van volgend jaar komt er zoals in het regeerakkoord afgesproken een structurele loonsverhoging voor het gesalarieerd personeel in ziekenhuizen en andere federale zorgsectoren, stipte Vandenbroucke aan. Op kruissnelheid gaat het daar om een bedrag van 600 miljoen euro per jaar, maar die loonsverhoging gaat gepaard met een nieuwe functieclassificatie en vraagt dus nog wat tijd.

Tijdelijke werkloosheid

Een tweede belangrijke beslissing die genomen werd, is de versoepeling van de regels rondom tijdelijke werkloosheid. Dankzij dit stelsel kunnen ondernemingen werknemers thuis laten blijven. Deze werknemers krijgen dan geen loon, maar wel een werkloosheidsuitkering van de overheid. Zo hoopt de overheid te vermijden dat er tot snel ontslag wordt overgegaan in deze crisis.

Verder krijgen werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, een toeslag van 10 euro per extra dag (bovenop die 52 dagen) dat ze tijdelijk werkloos waren.

Steun aan bedrijven

Voor bedrijven wordt de verhoogde investeringsaftrek van 25 procent verlengd tot eind 2022. De garantieregeling voor KMO’s wordt verlengd tot 30 juni 2021.

Een nieuwe maatregel: de overheid komt deels tussen in het financieren van vakantiegeld voor werknemers. In de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld aan gewerkte dagen.

Brede maatregelen

Tot slot worden enkele bestaande steunmaatregelen verlengd waaronder het individueel belastinguitstel, btw-verlaging op handgels en mondmaskers, een fiscale vrijstelling op de subsidies die deelstaten, steden en provincies uitreiken, en de gratis notariële volmachten.

Volledig scherm De handelshuur en de vaste kosten zoals lokale belastingen, blijven doorlopen. Comeos vraagt ook daarvoor een ondersteuning van de overheid, door eigenaars die handelshuur kwijtschelden fiscaal te ondersteunen of door de tussenkomst in de vaste kosten door de regionale overheden uit te breiden met een specifiek plafond voor grotere ondernemingen. © Joel Hoylaerts/Photo News

Comeos tevreden met steunmaatregelen

Handelsfederatie Comeos reageert alvast tevreden op de voorstelling van het steunpakket. Comeos gelooft dat de maatregelen van de regering-De Croo neerkomen op een lastenverlaging van 530 miljoen euro. Het gaat onder meer om uitstel van sociale en fiscale betalingen, en een RSZ-vrijstelling voor het derde kwartaal voor de gesloten winkels.

“Veel van onze handelaars hebben verplicht de deuren moeten sluiten of realiseren nog maar een fractie van hun normale omzet. Een lastenverlaging van dergelijke omvang zal hen helpen om deze moeilijke periode door te komen”, zegt Comeos-topman Michel.

Toch is er nog een probleem, zegt de werkgeversorganisatie. De handelshuur en de vaste kosten zoals lokale belastingen, blijven doorlopen. Comeos vraagt ook daarvoor een ondersteuning van de overheid, door eigenaars die handelshuur kwijtschelden fiscaal te ondersteunen of door de tussenkomst in de vaste kosten door de regionale overheden uit te breiden met een specifiek plafond voor grotere ondernemingen.