Regering sluit akkoord over maatregelen rond energiefactuur: btw-verlaging op elektriciteit en verwarmingspremie van 100 euro

De topministers van de federale regering hebben deze nacht rond half drie een compromis bereikt over een compensatie voor de hoge energieprijzen en over een mini-taxshift. Zo komt er een btw-verlaging op elektriciteit, is er beslist over een verwarmingspremie van 100 euro voor iedereen en wordt het sociaal tarief opnieuw verlengd.

• De regering wilde iets ondernemen om de middenklasse te beschermen tegen torenhoge facturen. Na wekenlange discussies is er nu een akkoord om de btw op elektriciteit vanaf 1 maart tot 1 juli te verminderen van 21 tot 6 procent.



• Daarnaast komt er ook een verwarmingspremie van 100 euro, ook voor wie op gas of stookolie verwarmt.



• Vervolgens zal er ook een btw-hervorming op poten worden gezet die gebaseerd zou worden op een cliquetsysteem dat de energiefiscaliteit kan moduleren via de accijnzen. Dat systeem, dat vandaag al bestaat voor de brandstofprijzen, maakt het mogelijk om de accijnzen aan te passen aan de energieprijs. Stijgt die prijs boven een bepaald niveau, dan dalen de accijnzen, en omgekeerd. Ook wie meer verbruikt, kan zo meer aangerekend worden. Hoe die hervorming via de accijnzen er precies zal uitzien, is nog onduidelijk.



• Tot slot is de regering overeengekomen om het uitgebreide sociaal tarief te verlengen tot eind juli. Bijna een miljoen kwetsbare gezinnen genieten daardoor van een goedkoop energietarief, maar dat dreigde eind maart af te lopen.

Het akkoord wordt deze ochtend om half tien gepresenteerd tijdens een persconferentie op het kabinet van de premier. Ministers van Financiën en Energie, Vincent Van Peteghem (CD&V) en Tinne Van der Straeten (Groen) zullen aanwezig zijn, evenals minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) en minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR).

Kern tot diep in de nacht bijeen

De kern zat gisteravond sinds 18.30 uur opnieuw samen, maar boog zich eerst nog over de mini-taxshift die onder meer een kleine belastingverlaging omvat. Die wordt gefinancierd door de introductie van een vliegtaks en een verhoging van de accijnzen op tabak. De regering had daar in oktober al een akkoord over gesloten, maar toen de concrete uitwerking afgelopen vrijdag op tafel kwam hadden verschillende partijen nog opmerkingen. De socialisten vonden de belastingverlaging niet voldoende toegespitst op de laagste en middeninkomens en stuurde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) terug naar de tekentafel om de situatie van alleenstaanden te herbekijken. Er was gisteravond al een princiepsakkoord over een eerder aangekondigde belastingverlaging, door de afschaffing van de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid, maar voor het finale fiat werd gewacht op een deal over de energiefactuur.

Het gevonden compromis bevat voor elke partij elementen die ze wilden binnenhalen. CD&V en Vooruit ijverden de afgelopen weken voor een btw-verlaging. Ook energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) werkte afgelopen weekend nog aan een voorstel waarin ze samen met minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) die piste uitwerkte. Dat die tijdelijke vermindering er uiteindelijk alleen komt op het tarief voor elektriciteit, is een opsteker voor Groen. In Het Laatste Nieuws gaf Van der Straeten haar voorkeur daarvoor al aan. Dat er ook een energiekorting van 100 euro komt - een zogenaamde verwarmingspremie - is dan weer goed nieuws voor de liberalen. Open Vld pleitte de afgelopen weken fel voor een energiepremie, omdat een btw-verlaging een te groot gat in de begroting zou slaan.



Over de verlenging van het sociaal tarief bestond al langer eensgezindheid. De vraag was vooral hoe de regering de groep die daarvoor uit de boot viel zou bijstaan. Het compromis dat nu bereikt is, bevat elementen uit de verschillende voorstellen die de partijen de afgelopen tijd naar voor schoven.

De onderhandelingen duurden tot diep in de nacht voort. Rond half drie 's nachts kwam het verlossende nieuws dat er een akkoord werd gesloten. Dat is juist op tijd, aangezien Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) en vicepremiers Sophie Wilmès (MR) en Pierre-Yves Dermagne (PS) vanaf woensdag met de koning en de koningin naar Oman en de Verenigde Arabische Emiraten trekken.

Overwinsten

Gisteren liet ook oppositiepartij PVDA van zich horen. De partij berekende enkele weken geleden al dat Electrabel in 2021 en 2022 2,3 miljard euro aan overwinsten genereert door de exploderende energieprijzen. Kamerlid Peter Mertens vraagt de regering om de overwinsten volledig af te romen via een heffing en daarmee de btw-verlaging te financieren. Volgens berekeningen van de studiedienst van PVDA betaalt Electrabel maar 21% aan nucleaire rente op dat bedrag en “graait ze dus nog 1,8 miljard euro”.

De regering laat de CREG momenteel berekenen hoeveel overwinsten er worden gemaakt en benadrukte al dat het niet de bedoeling is dat iemand zich verrijkt met deze crisis. Maar Van der Straeten wees er eerder al op dat de juridische mogelijkheden om in te grijpen beperkt werden door haar voorgangster op Energie, Marie-Christine Marghem (MR).