Regering pakt enkele taboes beperkt aan, maar schuift er ook door: zo moet arbeidsmarkt een beetje aantrekkelijker worden

OVERZICHT. Gemiddeld aantal besmettin­gen en overlij­dens opnieuw gestegen

12 oktober Het gemiddeld aantal mensen dat in België per dag overleden is aan de gevolgen van het coronavirus is in de voorbije periode weer toegenomen. In de week tot en met 8 oktober waren er gemiddeld 9 sterfgevallen per dag, of 9 procent meer dan de week ervoor. Het aantal besmettingen steeg met 8 procent, tot dagelijks gemiddeld 2.056. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinsituut Sciensano.