Regering opnieuw aan zet in loonoverleg, De Croo wil “neuzen in dezelfde richting” krijgen

Oudste Belg Marcelle Lévaz op 111-jarige leeftijd overleden

Marcelle Lévaz, de oudste inwoner van België en van de Benelux, is zondagavond overleden in de regio Borgworm, in de provincie Luik. Dat heeft Belga vernomen van de burgemeester van Remicourt, waar de honderdjarige woonde, en van de begrafenisondernemer.

14 november