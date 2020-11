Regering opent zeven nieuwe zorgcentra voor slachtoffers seksueel geweld

Sinds 2017 bestaan er drie zorgcentra al in Gent, Brussel en Luik. Maar de bevoegde staatssecretaris opent er nu nog eens drie: in het Universitair Ziekenhuis van Leuven, in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en in het Universitair Ziekenhuis van Charleroi. In 2022 komen daar nog eens vier zorgcentra bij, waardoor er in ons land tien zorgcentra zullen zijn. Volgens staatssecretaris Schlitz werpen die centra hun vruchten af. “Het is bewezen dat slachtoffers die deze allesomvattende zorg krijgen na seksueel geweld een grotere kans hebben op herstel, sneller herstellen en ook minder kans hebben om opnieuw slachtoffer te worden. Dankzij het werk van de zorgcentra dienen de slachtoffers ook vaker een klacht in over seksueel geweld.”