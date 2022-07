Regering onderzoekt mogelijkheid om statutaire ambtenaren met andere nationaliteit toe te laten

Jobat Bijna vier op de tien Belgen vóór 65 jaar met pensioen: in deze jobs kan je het vroegste stoppen

Ondanks dat de regering besloot de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar op te trekken naar 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030, houden steeds meer Belgen het al een stuk vroeger voor bekeken. Onderzoek van hr-dienstverlener Acerta bracht aan het licht dat maar liefst 37,5% van de werknemers die in 2021 met pensioen gingen jonger was dan 65 jaar. Dat is een stijging met 14% ten opzichte van 2019. Kan jij ook vroeger stoppen met werken? Jobat.be lijst enkele beroepen op waar die kans reëel is.

