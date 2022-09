“Regering moet stoppen met pingpong spelen”, DéFI over energiecrisis

Alles wat je moet weten over proces rond aanslagen in Brussel: wie staat er terecht en welke straffen riskeren ze?

Maandag vindt de inleidende zitting van het assisenproces over de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem van 22 maart 2016 plaats. Zowel die preliminaire zitting als het echte proces, dat pas op 10 oktober van start gaat, zullen in het voormalige NAVO-gebouw in de Brusselse gemeente Evere verlopen. Maar wie staat er precies terecht? En welke straffen riskeren zij? Hieronder een overzicht van alles wat je over het proces moet weten.

