Regering moet pensioenakkoord bijsturen vanwege kosten pensioenbonus

"Er zal geen evenwicht zijn in de Waalse begroting tegen 2024", vermoedt Waalse begrotings­mi­nis­ter

“Gezien de crisissen die we gekend hebben, is een evenwicht in mijn begrotingsvisie niet te verwachten tegen 2024”. Dat heeft Waals Begrotingsminister Adrien Dolimont donderdag verklaard. Nochtans had de Waalse regering vorige week na afloop van het begrotingsconclaaf verzekerd dat de terugkeer naar een evenwicht in 2024 gerespecteerd zou worden. Zonder evenwel de uitgaven voor de relance, COVID, de overstromingen, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis mee te tellen.

13 oktober