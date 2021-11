Regering moedigt gebruik volop aan, maar meeste supermarkten passen (voorlopig?) voor zelftests

Weer verstren­gin­gen op komst: dit waren de absurdste coronare­gels tijdens vorige lockdowns

13 maart 2020. Het land ging in lockdown, toen ‘voor enkele weken’. We hadden schrik voor dat onbekende longvirus waar in Italië zovelen aan stierven. Maar we pasten ons ook héél snel aan. Geen cafés? Dan sloegen we thuis aan het aperitieven. Geen winkels en geen sportclubs? Wandelen dan maar! In januari kraaiden we massaal victorie, omdat de eerste vaccins er waren. Maar vandaag weten we dat we nog een eindje door te bijten hebben, voor we door die zure appel heen zijn.

25 november