Regering maakt vaccinatiestrategie bekend: “Voor de zomer zal meerderheid nog niet ingeënt zijn”

De bewoners en het personeel van de woonzorgcentra en de collectieve zorginstellingen zullen als eerste gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Dat is bekendgemaakt na de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC), waarop de acht ministers van Volksgezondheid van ons land samenzaten om een vaccinatiestrategie te bepalen. Hoewel we in begin januari uit de startblokken schieten, zal de meerderheid van de bevolking deze zomer echter nog niet gevaccineerd zijn.

Ook gisteren zaten de ministers al samen tijdens een Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Toen werd nog niet gecommuniceerd over de vaccinatiestrategie. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) wilde die gisteravond eerst nog voorleggen aan het federale kernkabinet en vandaag pas groen licht geven, maar premier Alexander De Croo (Open Vld) was hem voor met het datumnieuwtje.

De voorzitter van de Interministeriële Conferentie Wouter Beke (CD&V) bevestigde dat we in januari met de vaccinaties van start kunnen gaan, zonder er de datum van 5 januari op te plakken zoals De Croo deed. Als de potentiële vaccins worden goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenagentschap, welteverstaan. “De vaccinatiecampagne zal in fasen verlopen”, lichtte hij verder toe. “Niet iedereen zal meteen in aanmerking komen en het proces zal vele maanden duren.”

Momenteel zijn er contracten getekend voor vijf vaccins: met AstraZeneca (7,5 miljoen doses), Johnson & Johnson (5 miljoen doses), Pfizer (5 miljoen doses), Curevac (2,9 miljoen doses) en Moderna (2 miljoen doses).

De goedkeuring om de eerste vaccins op de markt te brengen, wordt eind dit jaar of begin volgend jaar verwacht. De vaccinaties in ons land zouden dan zoals gezegd begin januari van start kunnen gaan. Het eerste vaccin dat naar alle waarschijnlijkheid toegediend zal worden, zal dat van Pfizer zijn. Dat is het vaccin dat onder meer in Puurs wordt geproduceerd. Het bedrijf biedt 600.000 doses aan, goed om 300.000 mensen in te enten. Van dat vaccin zijn namelijk twee doses nodig.

Ook wie als eerste een vaccin krijgt, staat vast. Het personeel en de bewoners van woonzorgcentra en collectieve zorginstellingen (inclusief vrijwilligers) komen eerst aan de beurt. Daarna het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en in de eerste lijnzorg, zoals huisartsen (inclusief stagiairs). En vervolgens het andere personeel in de ziekenhuizen en bij de gezondheidsdiensten.

Daarna komen de 65-plussers aan de beurt, gevolgd door mensen tussen 45 en 65 jaar met onderliggende aandoeningen. En daarna mensen met een essentiële maatschappelijke of economische functie. Een overzicht.

Fase Ia

- Dan zullen we over een beperkt aantal vaccins beschikken in multidosispakketten (meerdere doses per verpakking). Ze zullen bewaard moeten worden onder uitzonderlijk lage temperaturen tot -75 graden.

- Doelgroep is het personeel en de bewoners van woonzorgcentra en collectieve zorginstellingen, het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en in de eerste lijnzorg en het andere personeel in de ziekenhuizen en bij de gezondheidsdiensten.

- De opslag zal centraal gebeuren bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) of een producent met specifieke logistiek.

- De toediening zal ter plaatse gebeuren in woonzorgcentra, ziekenhuis, zorginstelling

Fase Ib

- Dan zouden grotere aantallen vaccins beschikbaar worden. Die zullen op een minder complexe manier bewaard kunnen worden, onder meer op het vlak van temperatuur.

- Doelgroepen zijn de 65-plussers, mensen tussen 45 en 65 jaar met onderliggende aandoeningen en mensen met een essentiële maatschappelijke of economische functie.

- Ook nu gebeurt de opslag centraal: met specifieke en aangepaste logistiek uit bijvoorbeeld een lokaal depot of een ziekenhuis.

- De toediening gebeurt in triage- en vaccinatiecentra (tenzij er een derde coronagolf aankomt) en in grootschalige vaccinatiecentra.

Fase II

- Dan worden nog meer vaccins verdeeld, ook vaccins waarvan maar één dosis nodig zal zijn. De opslag daarvan zou nog eenvoudiger zijn dan in de voorgaande fases.

- Doelgroep zijn deze keer alle andere risicopatiënten en de volwassen bevolking.

- De opslag wordt nu gedecentraliseerd, net als de distributie.

- Voor de toediening zullen naast de kanalen uit de voorgaande fasen ook de huisartsen, scholen en bedrijven aangesproken worden.

Een exact timing voor deze twee laatste fases is er momenteel nog niet.

