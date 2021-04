Regering lanceert breedbandplan om 'witte zones' weg te werken

De regering wil die ‘witte zones’ wegwerken en lanceert daarvoor een nationaal ‘breedbandplan’, kondigde minister van Telecom Petra De Sutter vrijdag aan na afloop van de ministerraad. “Een sterke digitalisering is een belangrijke stap de komende jaren, ook in de ecologische omslag, maar dan moeten we wel zien dat iedereen meekan”, aldus de Groen-vicepremier. “En op dit moment zijn er nog te veel mensen die niet over snel internet beschikken. Ik krijg daar maandelijks vragen over van burgemeesters van afgelegen gemeenten, of vragen in het parlement. En ze hebben gelijk, iedereen heeft recht op goed internet. Zeker als we zien dat in de toekomst meer en meer mensen zullen telewerken, of van thuis uit studeren.”