Regering laat alle opdrachten met bpost onderzoeken: “Elke euro die teveel betaald werd, moet worden terugbetaald”

Deze ouders getuigen over de stress in hun zoektocht naar een crèche: "Eind 2024 is er nog een plaats”

Opnieuw zijn er minder beschikbare plaatsen in Vlaamse crèches en bij onthaalouders - 1.553 om precies te zijn. Al voor het derde jaar op rij daalt hun aantal, terwijl de opvangstress bij (toekomstige) ouders alleen maar stijgt. (Toekomstige) ouders vertellen hoe ze moeten puzzelen, plannen en hopen dat hun baby of peuter binnenkort érgens terechtkan. “Je denkt niet ‘willen we een groter gezin?’, maar wel ‘willen we dat gedoe nog?’”