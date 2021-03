Regering krijgt advies om over te schakelen naar ‘plan B’: deze verstrengingen behoren tot de mogelijkheden

De coronacijfers stijgen opnieuw, een trend die zich nu al enkele dagen aftekent. In de week van 8 tot en met 14 maart kwamen er per dag gemiddeld 3.052 bevestigde besmettingen met het coronavirus bij. Het gaat om een toename met 29 procent in vergelijking met de week ervoor. Ook de ziekenhuisopnames nemen nog steeds fors toe. Vanaf 11 tot en met 17 maart ging het dagelijks om gemiddeld 175,4 opnames, 16 procent meer dan in de zeven voorgaande dagen. Momenteel worden 2.121 coronapatiënten verzorgd in het ziekenhuis. Van hen liggen er 534 op de afdelingen intensieve zorg.

Volgens Steven Van Gucht stevenen we vrijdag af op een toename van veertig procent op weekbasis wat het aantal coronabesmettingen betreft. "Dat is vergelijkbaar met de stijgingen die we hebben gezien aan het begin van de tweede golf", aldus de viroloog. "Het is dus heel belangrijk dat we die tendens stoppen en dat we de cijfers opnieuw onder controle krijgen."

De stijgende curves zijn te wijten aan een combinatie van factoren, klinkt het. Zo is de Britse variant verantwoordelijk voor meer dan zeventig procent van de besmettingen en zoeken mensen elkaar sinds begin maart opnieuw meer op.

Plan B

Om de stijgende trend te keren, kondigde Van Gucht aan dat er vanuit de Risk Assessment Group een aanbeveling is vertrokken om plan B te activeren. "In plan B staan een aantal verstrengingen waaruit men kan putten, maar het is aan het Overlegcomité om dat al dan niet te doen", aldus de viroloog.

Plan B betekent “meteen invoeren als het een beetje verslechtert om een volledige lockdown te vermijden”, zo staat te lezen in een laatste versie van het rapport uit januari. Het omvat onder meer:

• het sluiten van niet-essentiële winkels op drukke plaatsen waar een mensenmassa onvoldoende gestuurd kan worden,

• een verstrenging van de avondklok gestroomlijnd over het hele grondgebied,

• een overweging van een week extra afstandsonderwijs toe te voegen aan de schoolvakantie (met uitzonderingen voor scholen voor kinderen met bijzondere noden),

• het verplicht dragen van een masker vanaf 10 jaar (en ouder),

• het invoeren van een teststrategie voor kinderen (specifiek: aangepaste definities van ‘hoog- en laagrisicocontacten’, het screenen van hele klassen na één positief geval)

• en het uitbreiden van gebruik van FFP2-maskers in bepaalde omgevingen (gezondheidszorg, kwetsbare groepen).

“Nu verstrengen”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) zei deze middag nog aan VTM NIEUWS dat we “nu moeten verstrengen als we na de paasvakantie willen versoepelen”. “Als we erin willen slagen om na de paasvakantie de scholen helemaal te heropenen en de horeca te heropenen op 1 mei, dan moeten we nu echt maatregelen nemen om het virus achteruit te duwen. Er gaat te veel virus rond. We hebben in het verleden bewezen dat we dat kunnen”, zegt Vandenbroucke.

