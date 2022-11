Regering klopt loonakkoord af: lonen stijgen niet bovenop index, wel ruimte voor premie tot 750 euro

Kapotte deelfiet­sen en ingang metrostati­on vernield: videobeel­den tonen schade na rellen in Brussel

Na de WK-wedstrijd tussen België en Marokko ontstonden er rellen in Brussel. Relschoppers staken deelfietsen in brand, vernielden wagens en ook de ingang van het metrostation Lemonnier moest eraan geloven. Op bovenstaande beelden van een dag later is de schade te zien. Medewerkers van de stad ruimen het puin op.

11:56