Regering keurt nieuwe PFAS-bodemnormen principieel goed, milieuorganisaties reageren kritisch

Akkoord Vlaamse regering en milieubewe­gin­gen over aanpak PFAS rond Oosterweel in het zicht, maar juridische procedures daarmee niet per se van tafel

De Vlaamse regering, milieuorganisaties Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu en de gemeente Zwijndrecht zouden een akkoord hebben over de aanpak van de PFAS-vervuiling rond de Oosterweelwerf. Dat meldt persagentschap Belga. Andy Pieters, woordvoerder van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) spreekt dat tegen: “Er is pas een akkoord als het dossier door alle actoren is goedgekeurd, dat is tot nader order niet het geval.” De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM heeft donderdag groen licht gegeven aan het bodemsaneringsplan van chemiebedrijf 3M voor een eerste zone rond de bedrijfssite in Zwijndrecht.

27 oktober