Regering investeert 34 miljoen euro in verdere digitalisering mypension.be

Vo­ka-top­man Hans Maertens: “Pak leerachter­stand aan met langere schoolda­gen of kortere zomervakan­tie”

Pak de leerachterstand aan door extra lesuren te creëren. Dat kan onder meer door de schooldag langer te maken, de zomervakantie tijdelijk in te korten of zomerscholen structureel te organiseren. Dat stelt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, voor. "Het leerverlies van vandaag betekent het productiviteits- en welvaartsverlies van morgen", waarschuwt hij in een opiniestuk gepubliceerd in ‘Knack’.

9:20