Regering houdt gevangenissen Dendermonde en Sint-Gillis langer open

De federale regering besliste een tijd geleden al om de korte gevangenisstraffen onder de drie jaar effectief uit te voeren. Die worden vandaag omgezet in elektronisch toezicht. Om dat te kunnen realiseren zet de regering in op kleinschaligere detentiehuizen en op de bouw van nieuwe gevangenissen.

Maar de overbevolking in de gevangenissen is intussen verder opgelopen. Ons land telt op dit moment 11.000 gedetineerden, terwijl er maar plaats is voor zowat 9.000 gevangenen. Dat komt onder meer omdat er 300 verdachten in voorhechtenis zitten in het kader van het Sky ECC-onderzoek, zei Van Quickenborne.