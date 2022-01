Regering hoopt vannacht te landen met maatregelen rond energiefactuur

Beringen En toen stond er plots een bushokje voor het raam van Jean-Ma­rie (63) en Agnes (60): “Ze konden de busreizi­gers even goed bij ons binnen laten zitten”

Een aannemer begon vorige week voor de woning van Jean-Marie (63) en Agnes (60) in de Beringse Graaf van Loonstraat ijverig te werken. “Wegenwerken, dachten we toen nog”, vertelt het koppel. “Toen er aan de zijkanten palen werden geplaatst, hadden we plots door dat ze een bushokje voor onze woonst aan het plaatsen waren. Als we nu door het raam kijken, kijken we recht op de busreizigers.”

31 januari