Regering hervormt berekening sociale bijdrage zelfstandigen

De hervorming werd al jaren geleden ingezet. In een eerste fase werd de berekening van de sociale bijdragen afgestemd op de geschatte inkomsten van het jaar zelf, en niet meer op die van drie jaar voordien. Dat moest er voor zorgen dat de betaling beter overeenkwam met de economische realiteit van de zelfstandige. Eens de inkomsten definitief bekend zijn, volgt een ‘regularisatie’. Dat komt neer op ofwel een bijdragecomplement ofwel een terugbetaling van teveel betaalde bijdragen, vaak twee jaar later.

Tussendrempels afgeschaft

In geval van een onterechte vermindering, blijft het systeem van de verhoging van de sociale bijdragen behouden, maar beperkt tot het strikte minimum. De verhoging bedraagt 3 procent van het deel van de definitieve bijdrage dat het bedrag overschrijdt van de verminderde voorlopige bijdrage en dat onbetaald blijft op 31 december van het bijdragejaar. Een eenmalige verhoging van 7 procent per jaar zal worden aangerekend in geval van niet-betaling op 31 december van het bijdragejaar.