Regering heeft bijna akkoord over de begroting: uitkeringen stijgen minder snel, strengere maatregelen voor werkonwilligen, meer minimumbelasting voor multinationals

KIJK. Regering heeft bijna akkoord: dit verandert er voor u

De regering moest tijdens deze begrotingscontrole een aantal meeruitgaven compenseren, zoals de extra plaatsen in de asielopvang en de opgevoerde strijd tegen drugscriminaliteit. Maar premier Alexander De Croo (Open Vld) wilde meer doen dan alleen de nieuwe gaten dichten: hij wou ook besparen, zoals de Nationale Bank had gevraagd. Als we ongeveer 1,8 miljard euro zouden besparen in 2024, zouden we uit de Europese gevarenzone zitten en daar wilde De Croo dus naar op zoek. Dit is alvast wat onze redactie kon achterhalen.

Voor gepensioneerden: minimumpensioenen stijgen, maar met ongeveer 8 euro minder

De grootste besparing komt er door de stijging van de sociale uitkeringen te beperken. Zo stelde De Croo onder meer voor om de volgende schijf van de verhoging van het minimumpensioen te schrappen. Bij haar aantreden beloofde de regering dat het minimumpensioen zou stijgen naar 1.500 euro netto in 2024, maar door de indexeringen is dat bedrag al lang bereikt. Vandaag bedraagt het minimumpensioen al 1.637 euro bruto. De socialisten wilden daar niet van weten en dus is er uiteindelijk beslist om de minimumpensioenen eerder af te vlakken: in 2024 zou het pensioen van een gepensioneerde nog altijd stijgen, maar met ongeveer 8 euro minder dan eerder voorzien. Dat zou neerkomen op 1.770 euro bruto.

Voor werklozen, arbeidsongeschikten of mensen die geen recht hebben op een minimumpensioen

Ook de andere uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumpensioen. Als het ene stijgt, stijgt het andere ook. Maar die uitkeringen, die al 3 keer verhoogd zijn deze legislatuur, zullen geen vierde keer verhoogd worden. De geplande verhoging wordt volledig geschrapt bij de werkloosheidsuitkeringen, inkomensgarantie voor ouderen en uitkeringen voor arbeidsongeschikten. Die zullen dus alleen geïndexeerd worden. Alles samen leveren de besparingen in de uitkeringen - of beter: het schrappen van de geplande stijgingen - 374 miljoen euro op. Daarmee is het meteen de grootste besparing langs de uitgavenkant.

Twee keer opleiding weigeren als werkloze? Verplichte job

Werklozen die 2 keer een passende opleiding tot knelpuntberoep weigeren, zullen verplicht worden om in te gaan op een passende job die hen wordt voorgesteld. Anders verliezen ze hun uitkering. Dat was lang een heikel punt: bij eerdere begrotingsgesprekken is toenmalig vicepremier Sophie Wilmès (MR) ooit nog razend van tafel gegaan, omdat de socialisten dit bleven blokkeren. Ook de leeftijd om beschikbaar te blijven voor zo'n passende betrekking wordt opgetrokken naar 55 jaar. Deze arbeidsmarktmaatregelen zijn niet de grote jackpot: ze leveren naar schatting maar 90 miljoen op. Maar het is symbolisch wel belangrijk voor de liberalen.

Voor ambtenaren: ziektepensioen wordt afgeschaft

Er zou ook voor gezorgd worden dat ambtenaren die lang ziek zijn, niet zomaar meer op pensioen worden gezet terwijl ze nog heel jong zijn. Eind vorig jaar getuigde een vrouw bij HLN dat ze op haar 37ste al op pensioen was gezet, omdat haar ziektedagen op waren. Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) had eerder al aangegeven dat ze hier iets aan wilde doen en eigenlijk waren alle ministers voor. Het systeem staat haaks op het voornemen om langdurig zieken te activeren.

Voor multinationals: ook dochterondernemingen betalen minimumbelasting

De nieuwe belasting die het meest opbrengt is de minimumbelasting voor multinationals. Sowieso moest ons land die invoeren van de OESO. Maar terwijl de regering aanvankelijk van plan was om alleen de hoofdzetel in ons land zo'n minimumbelasting te laten betalen, zal dat nu ook gelden voor de dochterondernemingen. De redenering: anders doen andere landen het toch in onze plaats. Dit zou zo'n 330 miljoen euro opbrengen.

Voor zelfstandigen en kmo’s

De maatregel waarbij je goedkoop je eerste werknemers kan aanwerven - met een korting op de RSZ-bijdragen - zou wat worden ingeperkt. De steun zou verminderd worden. Uit onderzoek bleek eerder al dat de maatregel zijn doel voorbij slaat: de jobs zouden ook zonder die steun gecreëerd worden.

Voor wie rookt

Hogere accijnzen op tabak, zoals bij elke begrotingsoefening.