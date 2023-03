Regering gaat 700 opvangplaatsen voor asielzoekers creëren met “containerdorp”: 400-tal plaatsen in Kampenhout

UPDATEHet kernkabinet heeft een akkoord gesloten over de aanpak van de asielcrisis in ons land. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). De regering zal onder meer 700 extra opvangplaatsen creëren, bijvoorbeeld via containers, op voorwaarde dat de ‘kraan’ niet meer ongebreideld open blijft staan. Opvallend: een vierhonderdtal van die plekken komt in de landelijke gemeente Kampenhout, aldus verschillende bronnen. Een doorn in het oog van enkele burgemeesters in de Vlaamse Rand.

Het akkoord van de federale regering houdt in dat de staatssecretaris bereid is om structureel extra opvang te creëren, bijvoorbeeld via containers, op voorwaarde dat de ‘kraan’ niet meer ongebreideld openblijft staan. Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) legt dit akkoord “de nadruk op het creëren van bijkomende opvangplaatsen”. Dat verklaarde hij op de persconferentie over de migratiedeal.

Daarnaast moet het akkoord leiden tot een betere en snellere uitstroom. “Waar we moeten toe komen is dat diegenen die recht hebben op opvang, die opvang ook krijgen”, aldus De Croo. “Nu worden nog te vaak plekken weggenomen door mensen die er geen recht op hebben.”

Ook de Moor benadrukt dat het de bedoeling is dat afgewezen asielzoekers sneller het grondgebied moeten verlaten. “Terugkeer is vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. In onwettig verblijf in ons land leven is nooit een oplossing, niet voor de persoon in kwestie en niet voor de samenleving”, aldus de Moor. De staatssecretaris omschreef het akkoord gisterenavond al als een “belangrijke stap naar een gecontroleerd en rechtvaardig migratiebeleid”.

KIJK. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) wil een “containerdorp” bouwen voor asielzoekers met 600 containers

400-tal opvangplaatsen in Kampenhout

Opvallend: van de 700 extra opvangplaatsen zouden er een 400-tal komen in de oude slipschool van de landelijke gemeente Kampenhout, aldus verschillende bronnen. Een doorn in het oog van enkele burgemeesters in de Vlaamse Rand. Theo Francken (N-VA), burgervader van Lubbeek zegt daarover: “De vervreemding in Halle-Vilvoorde is al torenhoog, gemeenten als Vilvoorde, Machelen en Zaventem zijn al getransformeerd onder de massamigratie van de afgelopen 40 jaar.”

Volgens het N-VA-Kamerlid krijgt “Vlaams-Brabant de volle lading” met het containerdorp, dat een “slecht idee is en hoogstwaarschijnlijk onmogelijk” is om te bouwen. “Zoek al maar een andere plaats”, sneert hij naar staatssecretaris de Moor op Twitter.

De locatie in Kampenhout kwam niet aan bod tijdens de persconferentie, maar het kabinet van de Moor laat weten dat het terrein “nog in onderzoek” is. “De terreinen van de vroegere slipschool van de Rijkswacht in Kampenhout zijn effectief in onderzoek. Om enkele technische aspecten uit te klaren en totale zekerheid te hebben dat alles in orde is”, aldus de Moor.

Wat omvat het nieuwe akkoord allemaal? - Concreet komt er een aanpassing van de Opvangwet, om op die manier de uitstroom te versnellen. Voor wie een negatieve beslissing gekregen heeft, betekent dit het einde van de opvang. De staatssecretaris had eerder al aangekaart dat die mensen vandaag nog te vaak in de opvang blijven hangen, waardoor ze de plaats van iemand innemen die écht recht heeft en bovendien voortdurend blijven procederen. - Daarnaast is het de bedoeling dat een bevel om het grondgebied te verlaten, sneller en beter wordt uitgevoerd. Daarvoor wordt er een medewerkingsplicht ingevoerd, die kan leiden tot een “vermoeden van onderduiken”. - Nog in het kader van dat aanklampend beleid, komen er meer begeleiders bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Zij begeleiden samen met de politie mensen tijdens hun uitwijzing. Voortaan zal ook één politieagent volstaan bij DVZ- of Frontex-uitwijzingen. - Er komt ook een striktere en snellere toepassing van de Dublin-richtlijn. Daardoor zullen asielzoekers sneller terug kunnen worden gestuurd naar de EU-lidstaat waar ze eerst aankwamen. DVZ zal nu achttien in plaats van zes maanden krijgen om deze mensen terug te sturen. - Het akkoord voorziet ook een aanpassing van de regels rond gezinshereniging. Daarbij komt er een toetsing voor het zogenaamd “ouderlijk gezag en daadwerkelijke zorg”. Gezinshereniging met Belgische kinderen zal enkel mogelijk zijn door de ouder die ook daadwerkelijk de dagelijkse zorg draagt voor dat kind. Het kernkabinet benadrukt tot slot dat er op geen enkele manier een regularisatie komt. - Bij het kabinet van de Moor valt te horen dat door verschillende maatregelen 700 extra opvangplaatsen worden gecreëerd via 600 containers die het Europese Asielagentschap ter beschikking stelt. Daarvan zouden er een 400-tal komen in de landelijke gemeente Kampenhout, aldus verschillende bronnen. - Er komt een regelmatige monitoring die ervoor moet zorgen dat asielzoekers voor de volgende winter hun recht op opvang gerespecteerd zien, luidt het. Zoals bekend is ons land al verschillende keren veroordeeld omdat het niet in staat is gebleken elke asielzoeker een slaapplaats te garanderen. - Via twitter meldt Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet dat het verbod om kinderen onder te brengen in gesloten centra, in de wet zal worden gegoten. Onder de huidige regering gebeurt dat sowieso al niet, maar dat wordt dus nu ook wettelijk verankerd. “Een kind wordt niet opgesloten, punt”, aldus Gilkinet.

Groen tevreden met “duizenden extra opvangplaatsen”

Regeringspartij Groen reageert alvast tevreden op de migratiedeal. “De inspanningen die de groene familie al maandenlang doet in de schoot van de regering, resulteren in een engagement tot duizenden extra opvangplaatsen van de federale regering”, benadrukt de partij in een persbericht. Groen wil wel zeker zijn dat de operationalisering van het akkoord voldoende snel gebeurt.

Eerder deze week werd het tentenkamp in Brussel ontruimd. Nu engageert de regering zich om op korte termijn woonunits te plaatsen voor minstens 700 mensen, stipt Groen aan. Daarnaast zullen mensen ook versneld uit de opvangcentra worden begeleid om extra plaatsen te creëren.

“Voor Groen is een rechtvaardig migratiebeleid, met respect voor de mensenrechten, essentieel. We zijn tevreden dat de regering nu een antwoord biedt op de vele veroordelingen en op de opvangcrisis, en tegelijk bouwt aan een menselijker migratiebeleid”, reageert Groen-covoorzitster Nadia Naji.

Pierre-Yves Dermagne, vicepremier voor de PS, zegt op Twitter dat de genomen maatregelen ook wat hem betreft in de goede richting gaan. “De overheid neemt nieuwe maatregelen om zijn verplichting om onderdak te bieden aan asielzoekers na te komen. Bijkomende opvangplaatsen, een versnelling van te lange procedures, een inschrijving in de wet van het verbod om kinderen op te sluiten... Dit akkoord is een stap vooruit”, schrijft hij.

N-VA: “Terugkeerbeleid is en blijft een ramp”

Volgens N-VA schiet het akkoord schromelijk tekort. “Wie hoopte dat de federale regering eindelijk fors zou ingrijpen, is eraan voor de moeite”, reageerde N-VA-Kamerlid Theo Francken deze ochtend al. “Het blijft dweilen met de kraan wagenwijd open. Welkom in België, het land van melk en honing.”

De oud-staatssecretaris vindt niet dat er forse maatregelen genomen zijn, hoewel “de situatie compleet uit de hand gelopen is”. “Geen moratorium op gezinshereniging met subsidiaire bescherming, geen verstrenging van de gezinshereniging met erkende vluchtelingen, geen forse ontradingscampagnes en geen externalisatie van de asielprocedure”, somt hij op.

In de plaats daarvan komen er “nog meer asielopvang, ditmaal in heuse containerdorpen, nog meer loze beloftes over de toepassing van de compleet onwerkbare en kaduke Dublin-regeling en het wettelijk betonneren van de onmogelijkheid om gezinnen die hier illegaal verblijven, te verwijderen”.

De aangekondigde medewerkingsplicht inzake terugkeer is een lege doos, vindt Francken. “Wat doet het bestaande bevel om het grondgebied te verlaten anders dan eisen dat je het grondgebied verlaat? Dit is nu al nauwelijks afdwingbaar, daar gaat een medewerkingsplicht toch niets aan veranderen? Ons terugkeerbeleid is en blijft een ramp. Of politiemensen of escorteurs nu vervangen worden door nog maar eens extra DVZ-personeel of niet: het effect op het terrein is nul komma nul.”

Vlaams Belang: “Voordeur blijft wagenwijd openstaan”

Volgens oppositiepartij Vlaams Belang zijn de maatregelen slechts “zandzakjes tegen de zondvloed en worden er zelfs bijkomende bressen in de dijk geslagen”. “In het beste geval gaat er hier en daar een achterpoortje dicht, maar de voordeur blijft helaas wagenwijd openstaan”, reageert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

“De algemene boodschap is dat geen enkel gezin met kinderen nog gedwongen zal worden teruggestuurd. Hierdoor wordt het aanzuigeffect alleen maar vergroot en zullen bovendien kinderen steeds meer ingezet worden om verblijfsrecht af te dwingen”, aldus Van Grieken die het “schaamteloos” vindt dat de Moor laat uitschijnen dat de nieuwe maatregelen ‘streng zouden zijn”.