Regering en NMBS-baas op ramkoers over ‘raamregel’ die morgen ingaat: “Of er treinen zullen rijden? We zullen zien”

De spoorbaas die er plots mee dreigt het treinverkeer naar zee stil te leggen. En toch was het géén aprilgrap. De onvrede bij de spoorwegen over de gang van zaken is groot. Het gevoel leeft dat de NMBS — na een lastig jaar met veel inspanningen — door de regering listig als hefboom gebruikt wordt in de coronatactiek. Enerzijds door er handig voor te zorgen dat er, door de capaciteit te halveren, niet te veel volk naar de kust kan, maar anderzijds door in de uitvoering van de omstreden ‘raammaatregel’ de spoorwegmaatschappij zelf de kastanjes uit het vuur te laten halen. “Wij zijn de politie niet”, zo liet CEO Sophie Dutordoir eerst haar ongenoegen blijken. Toen dat geen zoden aan de dijk bracht, kroop ze in haar pen en schreef een soort van ultimatum aan de regering: ofwel die ‘raamregel’ schrappen, ofwel regels uitvaardigen die het aantal verplaatsingen naar de kust strikt beperken — lees: niet-essentiële verplaatsingen schrappen.