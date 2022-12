Regering en Engie hebben meer tijd nodig om tot akkoord te komen: “Overleg wordt voortgezet”

Diaman­tairs betalen minder belastin­gen

De zogenaamde ‘karaattaks’ brengt veel minder op dan wat de federale regering destijds had vooropgesteld. Dat blijkt uit het eerste evaluatieverslag, schrijft De Tijd. In het aanslagjaar 2020 betaalden meer dan 1.200 diamantairs 28 miljoen euro belastingen, niet eens de helft van de minstens 70 miljoen euro per jaar waarop de regering-Michel mikte.

30 december