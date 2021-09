Regering denkt aan renteloze lening om Wallonië te steunen bij wederopbouw na watersnood

ONZE OPINIE. Als er één moment is om onze solidari­teit met Wallonië te tonen, dan is het wel nu

21 september Dat Wallonië er net zoals Griekenland ooit erg aan toe is. Herinner u: het Zuid-Europese land balanceerde op de rand van het faillissement. Het zijn niet onze woorden maar die van de Franstalige econoom Etienne De Callataÿ in het politieke programma 'C'est pas tous les jours dimanche' op RTL. Ja, Wallonië (en Brussel) hadden hun budget niet op orde. En dan sloegen de pandemie en de watersnood nog in alle hevigheid toe. De Griekse vlag duikt niet zomaar op in de televisiestudio's als absolute doemscenario.