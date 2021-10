Regering bevestigt CO2-reductie met 55 procent tegen 2030: extra inspanning van 25 miljoen ton

De CO2-reductie werd opgenomen in het regeerakkoord van de Vivaldi-regering. Met het uitgestippelde traject kan de federale regering vooruitlopen op de voorziene opschaling van de ambitie door Europa, legt Khattabi uit. "Vandaag verduidelijken we niet enkel de manier waarop we onze verplichtingen nakomen ten opzichte van het meerderheidsakkoord, we anticiperen ook al op de verhoging van de nationale ambitie die Europa in het vooruitzicht stelt in het kader van de -55 procent."