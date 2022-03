Regering beslist vandaag over verlenging kerncentrales. Welke deal levert dat deze keer op?

Overlegco­mité van volgende week uitgesteld tot na de paasvakan­tie

Het Overlegcomité zou zich volgende week vrijdag opnieuw beraden over de coronamaatregelen, maar die vergadering wordt voorlopig uitgesteld. Dat laat de woordvoerder van de premier weten. Het overleg vindt wellicht pas na de paasvakantie plaats, waardoor er wat extra tijd is om de evolutie van de cijfers beter in te schatten.

17 maart